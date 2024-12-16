Минфин утвердил повышение цен на алкоголь

23:35, 16 декабря 2024, ПАИ

С начала 2025 года в России ожидается повышение минимальных цен на крепкие алкогольные напитки. Об этом пишет РИА. Новости.

Согласно документу, стоимость водки в магазинах увеличится с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а цена коньяка возрастёт с 556 до 651 рубля. Кроме того, планируется введение запрета на предоставление скидок на алкогольные напитки.

Также ожидается повышение цен на бренди и другие виды алкоголя, изготовленные из дистиллятов, полученных из вина, винограда, фруктов, коньяка, кальвадоса, виски или рома (за исключением коньяка), до 472 рублей за 0,5 литра.