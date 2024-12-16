Монтаж оконных и дверных заполнений завершили строители в башне Верхних решёток Псково-Печерского монастыря

23:43, 16 декабря 2024, ПАИ

В башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре завершён монтаж оконных и дверных заполнений, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставраторы воссоздали архитектурный облик объекта периода конца XVII века (допетровское время). Специалисты отметили, что в ходе работ с деревянными конструкциями башни произведены ремонт и протезирование существующих деревянных элементов каркаса шатра и дозорной избы, деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.

Специалисты также выполнили реставрацию стен. Сохранены и укреплены настенные рисунки петровского периода, проведена реставрация уникального кованого флюгера на башне.

Отметим, впервые башня была реконструирована в период реставрации 1960-х годов, когда по проекту архитектора Всеволода Смирнова надстроили каменную башню 4-м, 5-м и 6-м ярусами и воссоздали деревянный шатёр, дозорную избу с прапором и «красным тёсом с пиками».