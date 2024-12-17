На новый срок полномочий избраны руководящие органы Федерации шахмат Псковской области
На новый срок полномочий избраны руководящие органы Федерации шахмат Псковской области, сообщили ПАИ в объединении.
Помимо этого члены региональной федерации утвердили создание двух комиссий и одного совета как органов федерации.
По итогам голосования на трехлетний срок полномочий исполнительным директором ФШПО избран Сергей Арефьев, президентом ФШПО - Дмитрий Шахов, вице-президентами - Максим Трефилов и Святослав Самсонов, секретарем и членами исполкома федерации - Анна Лабусова, Александр Шпак и Юрий Богашёв.
В завершение заседания члены федерации шахмат рассмотрели внутренние вопросы деятельности федерации, а также перспективы развития шахмат в Псковской области и принципы подготовки спортивных соревнований, в том числе посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
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