На новый срок полномочий избраны руководящие органы Федерации шахмат Псковской области

07:45, 17 декабря 2024, ПАИ

На новый срок полномочий избраны руководящие органы Федерации шахмат Псковской области, сообщили ПАИ в объединении.

Помимо этого члены региональной федерации утвердили создание двух комиссий и одного совета как органов федерации.

По итогам голосования на трехлетний срок полномочий исполнительным директором ФШПО избран Сергей Арефьев, президентом ФШПО - Дмитрий Шахов, вице-президентами - Максим Трефилов и Святослав Самсонов, секретарем и членами исполкома федерации - Анна Лабусова, Александр Шпак и Юрий Богашёв.

В завершение заседания члены федерации шахмат рассмотрели внутренние вопросы деятельности федерации, а также перспективы развития шахмат в Псковской области и принципы подготовки спортивных соревнований, в том числе посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.