Житель Себежского района получил срок за хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов

09:16, 17 декабря 2024, ПАИ

Житель Себежского района получил срок за хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В своём доме мужчина незаконно хранил взрывчатое вещество. Как установила экспертиза, оно пригодно для производства подрывных работ. Также доказано, что гражданин незаконно изготовил боеприпасы к огнестрельному оружию.

Приговором Себежского районного суда Псковской области мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

Фигурант привлечен к уголовной ответственности. Приговор вступил в законную силу.