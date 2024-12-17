Житель Себежского района получил срок за хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов
Житель Себежского района получил срок за хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
В своём доме мужчина незаконно хранил взрывчатое вещество. Как установила экспертиза, оно пригодно для производства подрывных работ. Также доказано, что гражданин незаконно изготовил боеприпасы к огнестрельному оружию.
Приговором Себежского районного суда Псковской области мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).
Фигурант привлечен к уголовной ответственности. Приговор вступил в законную силу.
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