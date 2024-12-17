Путешествие двух кошек из Финляндии в Санкт-Петербург закончилось на границе в Псковской области

09:49, 17 декабря 2024, ПАИ

Двух кошек не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В сопровождении физического лица кошек перевозили из Финляндии в Санкт-Петербург. Однако во время документарного контроля выяснилось, что в ветеринарных паспортах животных не было отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра за 14 дней до их отправки.

Также в документах не было информации о вакцинации кошек минимум за 20 дней до отправки против панлейкопении.

Кроме того, предъявленные документы на кошек не соответствовали ветеринарным требованиям при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами пушных зверей, кроликов, собак и кошек.

Ввоз домашних животных на таможенную территорию ЕАЭС запрещен. Кошки возвращены на сопредельную территорию.