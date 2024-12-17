Подведены итоги областного командного чемпионата по шахматам
Подведены итоги командного чемпионата Псковской области по шахматам, который прошёл в Пскове 14 и 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Великих Лук.
В соревнованиях участвовали шахматисты из Пскова, Великих Лук, Псковского, Пушкиногорского, Великолукского, Пыталовского, Плюсского, Куньинского, Стругокрасненского, Печорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. Состязания проходили в 13 туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.
По итогам состязаний сборная Пскова в составе Александра Кульнева, Святослава Самсонова, Анастасии Филипповой, Ростислава Бобовкина и Вероники Петровой заняла первое место. Серебро на счету команды Великих Лук в составе Валерия Жихарева, Максима Трефилова, Екатерины Арламовой, Ивана Макарова и Александры Ерошенковой. Бронза у сборной Псковского района в составе Владислава Мерзанюкова, Владимира Горича, Татьяны Шемонаевой, Ивана Черненко и Адэлины Геммель.
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