Пожар ликвидировали на улице Гастелло в Великих Луках

10:14, 17 декабря 2024, ПАИ

Пожар ликвидировали на улице Гастелло в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара неэксплуатируемое строение выгорело по всей площади, а в трёх неэксплуатируемых строениях огонь повредил стены. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.