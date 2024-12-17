Пожар ликвидировали на улице Гастелло в Великих Луках
Пожар ликвидировали на улице Гастелло в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате пожара неэксплуатируемое строение выгорело по всей площади, а в трёх неэксплуатируемых строениях огонь повредил стены. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
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