Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 16 декабря произошло возгорание на улице Ленина в Печорах. В неэксплуатируемом строении огонь повредил стены и потолочные перекрытия. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Также садовый дом выгорел изнутри и сгорела кровля на улице Вишнёвой в Печорах. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы печного оборудования.
Кроме того, на улице Гастелло в Великих Луках неэксплуатируемое строение выгорело по всей площади, а в трёх неэксплуатируемых строениях огонь повредил стены. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
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