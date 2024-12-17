Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:34, 17 декабря 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 16 декабря произошло возгорание на улице Ленина в Печорах. В неэксплуатируемом строении огонь повредил стены и потолочные перекрытия. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также садовый дом выгорел изнутри и сгорела кровля на улице Вишнёвой в Печорах. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы печного оборудования.

Кроме того, на улице Гастелло в Великих Луках неэксплуатируемое строение выгорело по всей площади, а в трёх неэксплуатируемых строениях огонь повредил стены. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.