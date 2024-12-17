Участок трассы Р-23 в Пустошке расширен до четырёх полос

10:36, 17 декабря 2024, ПАИ

В эксплуатацию после капремонта введен участок с 468-го по 481-й км федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядная организация переустроила сети связи и заменила водопропускные трубы, частично был разобран и заменен слабый грунт основания, выполнено устройство насыпи. Изношенное асфальтобетонное покрытие отфрезеровали и уложили новое общей площадью 150,5 тыс. кв. м. Смесь подобрана по методу объемно-функционального проектирования – с учетом существующих транспортных нагрузок и климатической зоны расположения дороги. В ходе работ сделан продольный водоотвод, водосбросы, переустроены деформационные швы на искусственных сооружениях, укреплены откосы и обочины.

Особое внимание дорожники уделили обустройству участка, проходящему в Пустошке. Здесь смонтировано 16 светофоров Т-7 и четыре светофора с вызывной кнопкой на пешеходных переходах, металлическое барьерное и перильное пешеходное ограждения, высажено 987 кустарников-саженцев для создания живой изгороди. Для удобного передвижения пешеходов построены тротуары площадью 26,6 тыс. кв. м, установлено 17 автобусных павильонов на остановках, построены лестничные сходы. Для отвода поверхностных вод в границах города на протяжении 2,4 км выполнено устройство ливневой канализации с пятью локальными очистными сооружениями. Главный итог капремонта – расширение участка с двух до четырех полос в черте Пустошки.

В завершение работ на всем участке нанесено 4 499 кв. м горизонтальной разметки из термопластика, устроены шумовые полосы перед пешеходными переходами, установлено 804 новых дорожных знака и 101 пластиковый сигнальный столбик.

Напомним, в 2021 году завершился капремонт участка федеральной дороги Р-23 с 428-го по 468-й км – от деревни Алоль до Пустошки. В текущем году по заказу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выполнено устройство слоев износа на участке с 334-го по 350-й км и заключен контракт на устройство защитных слоев с 350-го по 388-й км, где работы уже закончены с опережением графика.