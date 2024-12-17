Псковичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников органов госбезопасности

10:51, 17 декабря 2024, ПАИ

В последнее время участились случаи хищения личных или кредитных денежных средств граждан неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов ФСБ России. Об этом ПАИ сообщили в Погрануправлении ФСБ России.

Представляющиеся сотрудниками органов безопасности (иных правоохранительных органов) мошенники убеждают потенциальную жертву перевести личные или кредитные денежные средства на «безопасный счет» или срочно обналичить их с последующей передачей курьеру якобы с целью обеспечения их сохранности, а также для оказания помощи оперативным сотрудникам в предупреждении и раскрытии преступлений экономического характера.

Мошенники нередко используют схему вымогательства денежных средств в обмен на закрытие возбужденных с их слов «уголовных дел» в отношении граждан или членов их семей.

Указанные действия сопровождаются демонстрацией посредством телефонных мессенджеров фотографий «служебных удостоверений» лжесотрудников органов безопасности, копий «приказов» и иных документов, якобы обязывающих гражданина оказать содействие следственным органам. Граждан убеждают соблюдать конфиденциальность, угрожая в противном случае привлечь их к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны или отказ от сотрудничества.

Однако уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично. Сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры для связи с гражданами, не присылают им копии и фотографии своих служебных удостоверений, ведомственных приказов и иных правовых актов.

Телефоны доверия, общественных приемных органов безопасности используются исключительно для приема информации от граждан и организаций. Всегда можно перезвонить на эти номера и убедиться, что звонивший не имеет отношения к правоохранительным органам.

Если в речи позвонившего используются слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС/ данные вашей карты/ паспорта/ СНИЛС», звучат убеждения срочно продать недвижимое имущество или транспортное средство, необходимо положить трубку. За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности.

«Также в связи с использованием мошенниками технологий подменных номеров, программ, имитирующих любой голос и видеоизображение, призываем внимательно относиться к звонкам и сообщениям ваших родственников, друзей, знакомых, коллег, утверждающих, что они попали в беду и им срочно требуется крупная сумма. Позвоните им сами, задайте вопросы, на которые могут знать ответ только они, убедитесь, что вас не пытаются обмануть», – рекомендовали в ведомстве.

Возрастает и активность специальных служб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению граждан России в противоправную деятельность путем шантажа, обмана, попыток подкупа. Методы их работы – организация поджогов зданий органов государственной власти, нанесения ущерба объектам военной, транспортной, социальной инфраструктуры, вытягивание денежных средств граждан под предлогом пожертвований в различные «благотворительные» и «гуманитарные» организации, по факту обеспечивающие финансовую поддержку ВСУ, получение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, от действующих военнослужащих и работников предприятий военно-промышленного комплекса.