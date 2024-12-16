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Культура

Композиции из известных советских фильмов услышат псковичи на концерте 21 декабря

21 декабря в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове начнется концерт ансамблевой музыки из цикла «Слушаем кино», сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступят музыканты из Альметьевска (Республика Татарстан): Елизавета Бузерова (орган), выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре органа и клавесина, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, преподаватель класса «орган» в Альметьевском музыкальном колледже имени Ф. З. Яруллина, и Азалия Гильмутдинова (саксофон), преподаватель и заведующая отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов Альметьевского музыкального колледжа, лауреат всероссийских конкурсов.

Фото предоставлено организаторами

Прозвучат саундтреки из кинофильмов «Мой ласковый и нежный зверь», «Семнадцать мгновений весны», «Служебный роман», «Пассажир с экватора», «Старомодная комедия», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В транскрипции для органа и саксофона прозвучат произведения известнейшего немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, французского романтика Шарля Франсуа Гуно, мастеров советского кинематографа композиторов Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, Евгения Доги.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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