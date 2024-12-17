В Пскове открылся XII форум СОНКО Псковской области «Содействие»

11:38, 17 декабря 2024, ПАИ

XII форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» проходит на площадке Дома молодёжи в Пскове во вторник, 17 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва





































На открытии форума к участникам обратилась заместитель губернатора Ольга Тимофеева. В этом году некоммерческий сектор Псковской области привлек на реализацию своих проектов более 135 миллионов рублей. Из них 111 миллионов рублей – это федеральные грантовые средства, а 23 миллиона рублей – это региональные конкурсы при поддержке Фонда президентских грантов, отметила она.

Форум традиционно становится площадкой для диалога между представителями третьего сектора, общественниками, органами исполнительной власти и бизнеса.

В программе мероприятия – презентации лучших практик НКО Псковской области, модерационные площадки и пленарное заседание.

Форум проводит Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке правительства области и Общественной палаты региона.