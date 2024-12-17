Новогоднее путешествие: получится ли у псковичей уехать в Питер или Москву в последний день 2024 года

12:00, 17 декабря 2024, ПАИ

С приближением Нового года стремительно уменьшается количество билетов на все возможные виды транспорта, которые доставят псковичей в Санкт-Петербург или Москву.

Те, кто хочет встретить Новый год в столице России, еще могут приобрести билеты на дневной или вечерний поезда. Последнее отправление обоих рейсов назначено на 30 декабря. На поезд, который отправляется из Пскова в 14:10, еще можно купить билеты всех классов, а на поезд отправлением в 19:23 остались только билеты в купе или на сидячие места.

Также еще есть возможность добраться до столицы на самолете. Последний раз в 2024 году самолет Псков - Москва вылетит из аэропорта им. княгини Ольги 31 декабря в 10:20.

А вот на единственный прямой автобус до Москвы на 31 декабря мест уже нет.

Что касается Санкт-Петербурга, то добраться туда в последний день 2024 года псковичи могут на одной из четырех «Ласточек». Отправление последней будет в 19:34. На все четыре «Ласточки» еще можно купить билеты как в эконом-, так и в бизнес-классах.



Фото: скриншот с сайта РЖД



Фото: скриншот с сайта РЖД



Кроме того, 31 декабря до Санкт-Петербурга запланированы 12 рейсов автоперевозчиков.