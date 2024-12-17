Областной женский чемпионат по футзалу пройдёт в Псковском районе

13:10, 17 декабря 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по футзалу среди женских команд пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» Псковского района 20 и 21 декабря, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

В соревнованиях примут участие команды «Россиянка», ППК, Псковского филиала академии ФСИН России, бежаницкий «Штурм», ФК «Псков», «Стрела» и «Россиянка-2».

Команды разбили на две группы. Два первых места из каждой подгруппы выйдут в полуфинал соревнований, а остальные сыграют между собой в один круг. Турнир начнётся в пятницу, 20 декабря, матчем клубов «Псков» и «Стрела».

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