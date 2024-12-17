Новую очистную станцию смонтировал «Титан-Полимер»

13:04, 17 декабря 2024, ПАИ

Очистную станцию по умягчению и удалению нерастворимых примесей в воде смонтировали на заводе «Титан-Полимер». Отечественное оборудование значительно увеличит ресурс работы системы водоснабжения предприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе завода.

За годы применения технология очистки и умягчения воды, основанная на ионообменном принципе, доказала свою высокую эффективность в промышленном и бытовом использовании. За сутки станция очищает до трех тонн воды, а само оборудование работает автоматически.

Монтаж станции стал одним из важных этапов подготовки системы водоснабжения предприятия к работе в осенне-зимний период.

«Особенность воды, поступающей на предприятие, в том, что она достаточно жесткая, с высоким содержанием железа. А очищенная вода приобретает естественные природные качества. Новая станция водоподготовки – наилучшая технология отечественного производства, которая обеспечивает соблюдение всех нормативов по экологической безопасности», – отметил главный энергетик завода «Титан-Полимер» Игорь Трабут.

Используемая технология позволяет повысить ресурс производственного оборудования, сокращая затраты на его ремонт и обслуживание.

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