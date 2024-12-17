Около 180 человек принимает участие в псковском форуме «Содействие»

13:10, 17 декабря 2024, ПАИ

Около 180 человек принимает участие в XII форуме социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие». Об этом заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Михаил Васильев рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Изначально у нас было заявлено мероприятие на 150 участников, но было большое количество желающих, так что нам пришлось чуть увеличить их лимит», – отметил Михаил Васильев.

В рамках форума работает три основных площадки. Первая из них посвящена духовно-нравственным ценностям: культурной, исторической тематике. Вторая площадка основана на обсуждении тем, посвящённых молодёжи и семье, а в рамках третьей участники форума затрагивают консолидацию органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора.

«Третья будет проходить в формате деловой игры, где коллеги, объединившись за столом, попробуют сгенерировать проект, который будет решать проблему одной целевой аудитории, но при этом чтобы бизнес, органы власти и НКО применяли всевозможные ресурсы для решения проблемы. Я надеюсь, что это будет не просто игровая история, а в следующем году это претворится в жизнь и в реальный проект», – заключил он.

Форум проводит Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке правительства области, комитета по молодёжной политике региона и Общественной палаты Псковской области.