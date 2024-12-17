В Великих Луках водолазы достали из Ловати тело пропавшей женщины

13:24, 17 декабря 2024, ПАИ

В Великих Луках водолазы достали из Ловати тело пропавшей 12 декабря 65-летней женщины, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Ранее, 15 декабря, после обнаружения вещей женщины здесь уже проводились поисково-водолазные работы, результатов они не принесли.

На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и спасатели областной службы спасения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.