В Великих Луках водолазы достали из Ловати тело пропавшей женщины
В Великих Луках водолазы достали из Ловати тело пропавшей 12 декабря 65-летней женщины, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Ранее, 15 декабря, после обнаружения вещей женщины здесь уже проводились поисково-водолазные работы, результатов они не принесли.
На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и спасатели областной службы спасения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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