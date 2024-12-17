Марина Борисенкова: Псковский форум «Содействие» наполнен самой полезной информацией для НКО

13:47, 17 декабря 2024, ПАИ

XII форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» наполнен самой полезной информацией для представителей НКО. Об этом корреспонденту ПАИ заявила председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

«Для нашей организации форум очень важен. Он проходит в 12-й раз, и мы участвовали в них всех. Для нашей организации важно получать полезную информацию. На площадке можно завести новые знакомства, обменяться контактами и наладить взаимодействие, что очень важно для представителей НКО. Также я бы хотела выразить слова благодарности комитету по молодёжной политике и правительству Псковской области за оказание поддержки некоммерческим организациям Псковской области», – отметила Марина Борисенкова.

Она напомнила, что работа регионального отделения направлена на защиту прав и интересов инвалидов, а также их поддержку.

«К тому же мне очень приятно, что мы стали победителями грантового конкурса в Псковской области. Наш проект, конечно, направлен на доступность. Мы хотим, чтобы жизнь людей с инвалидностью стала чуть легче. Спасибо всем, кто поддержал нас», – заключила Марина Борисенкова.

Напомним, что форум проходит сегодня, 17 декабря, в Пскове на площадке Дома молодёжи. Мероприятие проводит Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке правительства области, комитета по молодёжной политике региона и Общественной палаты Псковской области.