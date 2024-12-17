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Общество

На базе Дома молодёжи в Пскове открылось первичное отделение «Движения первых»

На базе Дома молодёжи открылось первичное отделение организации «Движение первых», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: региональный комитет по молодёжной политике

В торжественном мероприятии, посвященном открытию первичного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», приняли участие активисты движения и почетные гости.

Фото: региональный комитет по молодёжной политике

«Движение первых» предоставляет участникам множество возможностей и преимуществ, которые способствуют их всестороннему развитию и самореализации. «Движение» направлено на создание интересной и доступной среды для развития молодежи, поддерживая их инициативы и помогая им стать активными и ответственными гражданами своей страны», – обратился к присутствующим врио председателя комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев.

«Мы желаем новому первичному отделению «Движения первых» быть по праву первым, воплощать в жизнь самые грандиозные проекты, для того чтобы сделать этот мир лучше», – сказала в приветственном слове председатель совета регионального отделения «Движения первых» Псковской области Мария Тучак.

В рамках мероприятия «Движение первых» объявило о старте в Доме молодёжи акции «Ёлка желаний».

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