На базе Дома молодёжи в Пскове открылось первичное отделение «Движения первых»

13:56, 17 декабря 2024, ПАИ

На базе Дома молодёжи открылось первичное отделение организации «Движение первых», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

В торжественном мероприятии, посвященном открытию первичного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», приняли участие активисты движения и почетные гости.

«Движение первых» предоставляет участникам множество возможностей и преимуществ, которые способствуют их всестороннему развитию и самореализации. «Движение» направлено на создание интересной и доступной среды для развития молодежи, поддерживая их инициативы и помогая им стать активными и ответственными гражданами своей страны», – обратился к присутствующим врио председателя комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев.

«Мы желаем новому первичному отделению «Движения первых» быть по праву первым, воплощать в жизнь самые грандиозные проекты, для того чтобы сделать этот мир лучше», – сказала в приветственном слове председатель совета регионального отделения «Движения первых» Псковской области Мария Тучак.

В рамках мероприятия «Движение первых» объявило о старте в Доме молодёжи акции «Ёлка желаний».