«Зимний вечер романса» пройдёт в Пскове 21 декабря

14:29, 17 декабря 2024, ПАИ

«Зимний вечер романса» пройдёт в Псковской областной филармонии 21 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Авторскую концертную программу представят оперные солисты – лауреаты международных конкурсов: Денис Беганский (бас) и Александр Фёдоров (тенор) из труппы Мариинского театра, Ирина Мулярчик (сопрано) из Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

Псковичи услышат как известные, которые на слуху у всех, так и очень редкие и невероятно красивые романсы. Композиции прозвучат в сопровождении фортепиано: аккомпанировать исполнителям будет концертмейстер Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Василий Попов, рассказали в пресс-службе.

«Наша самая главная задача – создать очень тёплую и душевную атмосферу в вечер концерта. Я могу пообещать, что мы сделаем всё для того, чтобы нам это удалось», – отметил солист Денис Беганский.

Добавим, программа будет представлена в рамках цикла мероприятий «От романса до оперы», которые организует Псковская областная филармония при участии солистов Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, проектов Культурного центра Елены Образцовой.

Подробности – на сайте Псковской областной филармонии.