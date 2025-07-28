Живые следы Великой Отечественной войны нашли в Полистовском заповеднике

18:08, 28 июля 2025, ПАИ

Неизвестные виды растения бедренец большой обнаружили в Полистовье, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Ботаник Екатерина Королькова провела сборы гербария бедренца в Цевло (на дороге из Гоголево в Оболонье, а также в деревне Фрюнино), которое входит охранную зону Рдейского заповедника.

Выяснилось, что морфологические формы растения не подходят под описание известных специалистам заповедника видов. Как они объяснили, разнообразие бедренца на Северо-Западе России включает не только европейский вид – бедренец большой, но и аборигенный бедренец-камнеломку, а также их гибриды.

Основными признаками, объединяющими виды бедренца в Полистовье, являются опушение, рассечение листочков сложного листа и наличие черешочков, которые варьируют весьма сходным образом. Также обязательно встречаются особи с полностью рассечёнными, как у моркови, листьями, особи крупные и с трижды перистыми листьями.

«Возможно, это последствия гибридизации аборигенного вида с европейским или даже с несколькими европейскими видами либо это специфические для Северо-Запада России формы или подвиды видов аборигенных», – отметили специалисты заповедника.

Гербарные образцы передадут в Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН в Москве для дальнейшего изучения и проведения генетического и морфологического анализа собранного материала.

Отметим, бедренец большой относится к растениям-полемохорам, то есть к заносным растениям, оказавшимся за пределами естественного ареала в результате военных действий. Основной способ заноса семян растений-полемохоров во время Великой Отечественной войны – с фуражом и сеном.