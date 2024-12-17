Виолончель, альт и скрипку услышат псковичи 25 декабря в сопровождении Губернаторского оркестра

14:46, 17 декабря 2024, ПАИ

25 декабря представители музыкальных династий Андриановых и Коганов вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области представят в Пскове музыку для солирующих струнных инструментов с оркестром на концерте «Поколение звезд. Молодые исполнители – регионам России». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Прозвучат вариации на тему рококо П. Чайковского, скрипичный концерт Ф. Мендельсона, а также посвященное альтисту Юрию Башмету Адажио «Ностальгия» для альта и струнных современного российско-грузинского композитора Э. Лолашвили.



Проект проводится при поддержке Министерства культуры и АНО «Новый век».