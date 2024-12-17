ФК «Псков» подтвердил участие в традиционном турнире на призы полпреда президента России в СЗФО

16:03, 17 декабря 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» подтвердил своё участие в традиционном турнире среди мужских команд на призы полномочного представителя президента России в СЗФО, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 17 по 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Всего в соревнованиях планируется участие десяти команд. Своё участие подтвердили петербургские «Динамо», «Тосно» и «Максима», мурманский «Север», спортшкола «Ленинградец», клуб «Псков» и медиаклуб «Чисто Питер». На последнее место в турнире претендуют петербургский «СШОР-1 – Кристалл» и клуб «Череповец».

Победитель турнира награждается эксклюзивным трофеем весом более трёх килограммов. На приз нанесены гербы субъектов Северо-Западного федерального округа. В прошлом году «Псков» занял девятое место в турнире.

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