В ФК «Псков» вернулся лучший бомбардир команды Всеволод Фёдоров

16:24, 17 декабря 2024, ПАИ

В футбольный клуб «Псков» вернулся экс-капитан и лучший бомбардир футбольного клуба Всеволод Фёдоров. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

Нападающий Всеволод Фёдоров пропустил прошлый сезон, во время которого проходил срочную службу в армии. Состав команды покинули нападающий Антон Паранин и защитник Даниил Силантьев. Оба отправились проходить срочную службу в армии.

«Команда начала тренироваться с 9 декабря. Тренируемся три раза в неделю на стадионе «Машиностроитель», пока есть такая возможность. Пришли ребята 2007 года рождения, которые свой последний сезон играли в Юношеской футбольной лиге. Пока их шесть человек, но должно ещё прибавиться. Держим во внимании воспитанников 2008 года рождения», – отметил Игорь Сурин.

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