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Экономика

Дмитрий Мельников может возглавить отделение «Деловой России» в Псковской области

Псковское региональное отделение «Деловой России» может возглавить председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура» (АВАР), председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда Дмитрий Мельников.

Дмитрий Мельников. Фото: ПАИ

«Состоялось собрание членов регионального отделения «Деловой России», на котором была поддержана моя кандидатура в качестве председателя отделения. Окончательное решение, согласно уставу организации, принимает федеральный координационный совет «Деловой России», – рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ Дмитрий Мельников.

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