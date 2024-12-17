Дмитрий Мельников может возглавить отделение «Деловой России» в Псковской области

17:07, 17 декабря 2024, ПАИ

Псковское региональное отделение «Деловой России» может возглавить председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура» (АВАР), председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда Дмитрий Мельников.

«Состоялось собрание членов регионального отделения «Деловой России», на котором была поддержана моя кандидатура в качестве председателя отделения. Окончательное решение, согласно уставу организации, принимает федеральный координационный совет «Деловой России», – рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ Дмитрий Мельников.