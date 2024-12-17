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Культура

Итоги «Кулов-феста» подвели в Псковском драмтеатре

Фестиваль, посвящённый молодому режиссёру Тимуру Кулову, прошёл в Пскове с 11 по 16 декабря. Продолжая традицию именных фестивалей, презентующих творчество ярких деятелей современной культуры («Данилов-фест», «Потапов-фест», «Мо Янь фест») и в преддверии репетиций спектакля «Каинова печать» по пьесе Леонида Андреева «Кулов-фест» познакомил зрителей с избранными работами постановщика. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Фото предоставили в пресс-службе Псковского драмтеатра

В «Кулов-фесте» приняли участие четыре театра – Казанский татарский ТЮЗ имени Г. Кариева, Акмолинский областной русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Буинский драматический театр (Татарстан, Буинск) и Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А. А. Брянцева, в котором сегодня Тимур Кулов служит режиссёром. В афишу вошли спектакли по русской классике («Станционный смотритель» А. Пушкина и «Нос» Н. Гоголя), по национальной литературе – татарской («Приключения Рустема» Р. Кутуя, А. Кутуя) и казахской («Лютый» М. Ауэзова), а также вербатим, основанный на интервью с деревенскими жителями Татарстана («Жребий»).

После спектаклей проходили обсуждения с режиссёром и актёрами спектакля. В них принимали участие зрители и приглашённые эксперты фестиваля – театроведы и критики Наталья Витвицкая, Елена Груева, Жанна Зарецкая, Нияз Игламов. В программу фестиваля также вошла лекция «Тимур Кулов: режиссёр меж двух культур» и творческая встреча с постановщиком.

Стоит отметить, что с 2021 года театр реализует проект «Режиссёры из национальных регионов России в Псковском театре драмы». В рамках этого долгосрочного проекта спектакли на псковской сцене поставили Айрат Абушахманов, Антон Фёдоров (Башкортостан), Сергей Потапов (Якутия), Ильгиз Зайниев (Татарстан). Кроме того, Псковский академический театр драмы как филиал Национального драматического театра России входит в состав Ассоциации национальных театров. Сотрудничество с молодым режиссёром из Татарстана Тимуром Куловым и «Кулов-фест» продолжают проект и будут способствовать стимулированию межнационального диалога и укреплению единого культурного пространства России как многонациональной страны.

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина благодарит Министерство культуры России за оказанную поддержку фестиваля «Кулов-фест».

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