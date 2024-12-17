Псковский омбудсмен и Росздравнадзор усилят взаимодействие по защите прав пациентов

17:42, 17 декабря 2024, ПАИ

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов и исполняющий обязанности руководителя территориального органа Росздравнадзора по Псковской области Юрий Косолапов провели рабочую встречу, на которой подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для усиления защиты прав граждан в области здравоохранения и медицинской помощи, рассказал ПАИ Дмитрий Шахов.

Ежегодно от пяти до семи процентов обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области связаны с проблемами некачественного медицинского обслуживания в государственных и частных учреждениях, нехваткой лекарств в аптечной сети, а также длительным ожиданием на получение различных медицинских услуг или прохождение освидетельствования в медико-социальных учреждениях, отметил Дмитрий Шахов.

Учитывая, что вместе с омбудсменом работают всего два сотрудника, которые должны обеспечивать содействие в защите прав жителей по шести категориям фундаментальных прав человека – личным, социальным, политическим, экономическим, экологическим и культурным, найти универсальных специалистов в таких условиях просто нереально, подчеркнул Дмитрий Шахов.

«Поэтому мы всегда стараемся использовать возможности, которые нам предоставил федеральный закон, организовывать взаимодействие в получении помощи и поддержки от профессионалов в территориальных контрольно-надзорных органах федеральных органов власти. На протяжении почти десяти лет накоплен положительный опыт взаимодействия между нашими органами, и такую помощь нам всегда оперативно оказывали специалисты в медицинской сфере территориального органа Росздравнадзора по Псковской области, а ряд из них поощрён и благодарностью уполномоченного по правам человека в Псковской области», – отметил псковский омбудсмен.

Юрий Косолапов в свою очередь выразил благодарность уполномоченному по правам человека в Псковской области за плодотворное сотрудничество в защите прав граждан в области здравоохранения и медицинской помощи. Он отметил, что такая совместная работа отвечает интересам пациентов и предоставляет им дополнительные гарантии.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала реализация в Псковской области постановления Правительства России от 24 октября 2024 года № 1423, касающегося оказания медицинской помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Согласно этому документу, военнослужащие в отпуске теперь могут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой удобной для них государственной поликлинике по заболеваниям и состояниям, включённым в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.

Для получения такой помощи военнослужащие должны предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их службу в Вооруженных силах РФ, а также наличие отпуска, включая отпускные и военные билеты, отметил Юрий Косолапов.

Как сообщил в ходе разговора псковский уполномоченный по правам человека, до принятия этого постановления военнослужащие, не имея полисов обязательного медицинского страхования, даже находясь в отпуске, могли получать медицинскую помощь только в ведомственных госпиталях Минобороны России. Эти госпитали есть не во всех регионах страны, а в тех, где они имеются, требовалось направление от командира воинской части. С момента вступления в силу нового постановления уже обратились несколько военнослужащих по этому вопросу.

Дмитрий Шахов и Юрий Косолапов считают, что данное постановление Правительства РФ повысит доступность медицинской помощи для участников специальной военной операции. Однако эта мера будет временной, так как она будет действовать только на период проведения спецоперации.