Заседание по вопросам доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов прошло в Пскове

19:00, 17 декабря 2024, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура провела мероприятие с общественностью по вопросам доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Заседание состоялось в формате круглого стола в преддверии Международного дня инвалидов.

В мероприятии приняли участие работники Псковской транспортной прокуратуры, сотрудники Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых», Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», областного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» и вокзала на станции Псков Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД».

Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев, старший помощник прокурора Екатерина Козлова и помощник прокурора Мария Шушняева в ходе работы круглого стола рассказали о результатах надзора за исполнением законодательства в сфере социальной защиты прав инвалидов и маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ к объектам транспортной инфраструктуры. Участники обсудили также проблемы жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями, комфортной и доступной среды для них.

Надзор за исполнением законодательства в сфере социальной защиты прав инвалидов и маломобильных групп населения осуществляется на системной основе.

Например, по результатам проведённой Псковской транспортной прокуратурой проверки исполнения законодательства о защите прав инвалидов выявили нарушения прав инвалидов на железнодорожной станции Подсевы Октябрьской железной дороги. Поверхность данной островной посадочной платформы железнодорожной станции имела нарушения покрытия, многочисленные ямы и выбоины. Платформа не оборудована тактильно-контрастными наземными указателями.

Псковский транспортный прокурор внёс представление начальнику Октябрьской дирекции пассажирских обустройств, однако должных мер принято не было. С целью обязать ОАО «РЖД» устранить нарушения прокурор направил в суд исковое заявление. Решением суда исковые требования псковского транспортного прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.