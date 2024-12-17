Мужчине грозит срок за избиение сожительницы обувной ложкой в деревне Родина

19:47, 17 декабря 2024, ПАИ

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу 38-летнего псковича, который избил сожительницу, используя металлическую обувную ложку в качестве оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что ночью 17 мая мужчина находился со своей знакомой в квартире в деревне Родина Псковского района. В ходе ссоры он взял висевшую на стене металлическую ложку для обуви и умышленно нанёс сожительнице множественные удары по туловищу обеим ногам и рукам.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.