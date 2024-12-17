Секция воздушно-силовой атлетики начнёт работу после новогодних праздников
Секция воздушно-силовой атлетики при спортшколе «Олимп» начнёт работу после новогодних праздников. Об этом сообщил руководитель спортивной школы Артур Акавов на пресс-конференции в Пскове сегодня, 17 декабря.
Для запуска секции практически всё готово, сообщил Артур Акавов. «С начала января, как только начнётся рабочая неделя, после новогодних каникул у нас начнёт функционировать секция воздушно-силовой атлетики. Сейчас мы принимаем поставки инвентаря. Всё будет монтироваться», – сказал он.
«Есть уже звонки от родителей, желающих записать детей в секцию. Вся документация уже готова», – добавил Артур Акавов. Отметим, что в зимний сезон дети будут заниматься в псковском зале на улице Ротной.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Галина Овсова – о воздушно-силовой атлетике в Псковской области: Взяли курс на развитие официального вида спорта
Руководитель Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики: В Псковской области очень заинтересованы нашим направлением
Вице-президент Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики: Мы ожидаем, что в 2025 году у Псковской области появится первая сборная
ФК «Псков» подтвердил участие в традиционном турнире на призы полпреда президента России в СЗФО
Великолукский боксёр помогает Дмитрию Биволу готовиться к реваншу с Артуром Бетербиевым