Секция воздушно-силовой атлетики начнёт работу после новогодних праздников

20:07, 17 декабря 2024, ПАИ

Секция воздушно-силовой атлетики при спортшколе «Олимп» начнёт работу после новогодних праздников. Об этом сообщил руководитель спортивной школы Артур Акавов на пресс-конференции в Пскове сегодня, 17 декабря.

Для запуска секции практически всё готово, сообщил Артур Акавов. «С начала января, как только начнётся рабочая неделя, после новогодних каникул у нас начнёт функционировать секция воздушно-силовой атлетики. Сейчас мы принимаем поставки инвентаря. Всё будет монтироваться», – сказал он.

«Есть уже звонки от родителей, желающих записать детей в секцию. Вся документация уже готова», – добавил Артур Акавов. Отметим, что в зимний сезон дети будут заниматься в псковском зале на улице Ротной.

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