Ограничение свободы грозит петербуржцу, который спровоцировал ДТП с пострадавшей в Псковском районе

20:44, 17 декабря 2024, ПАИ

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Санкт-Петербурга, который спровоцировал ДТП, в котором пострадала его супруга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Установлено, что 23 июля текущего года на автотрассе Псков – Санкт-Петербург мужчина, находясь за рулём, допустил столкновение с встречным автомобилем под управлением псковички. Он нарушил требования пунктов 10.1 и 9.10 ПДД, совершив неверный манёвр и выехав на полосу встречного движения, предназначенную для движения встречного транспорта.

В результате ДТП пассажирка – супруга виновного – получила травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает ограничение свободы сроком на один год с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью либо без такового.