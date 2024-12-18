В Великих Луках автомобиль столкнулся с грузовым поездом
Столкновение грузового поезда и автомобиля произошло на железнодорожном переезде в районе ПМК в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 декабря 2024
Следователи проводят проверку по факту гибели супружеской пары при пожаре в Пыталовском округе