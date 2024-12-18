В Великих Луках автомобиль столкнулся с грузовым поездом

21:14, 17 декабря 2024, ПАИ

Столкновение грузового поезда и автомобиля произошло на железнодорожном переезде в районе ПМК в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.