Жители Овсища украсили ёлку самодельными игрушками

21:48, 17 декабря 2024, ПАИ

В псковском микрорайоне Овсище нарядили новогоднюю ёлку. Ёлка расположена в сквере Соколинка, который благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

«Наряжать главный атрибут предстоящего праздника пришли и дети и взрослые, а пушистые ветки украсили игрушки, сделанные своими руками, и изделия мастеров и ремесленников. Это отличный пример того, как сообща, по-соседски можно создать в своём дворе праздничное настроение, подойти к процессу творчески и с пользой провести время», – отметил Борис Елкин.

Кроме того, местные жители планируют выдвинуть эту ёлку на конкурс «Ёлки России».