Первое отделение воздушно-силовой атлетики начнёт работать в Псковской области

22:59, 17 декабря 2024, ПАИ

Первое отделение воздушно-силовой атлетики начнёт работу на базе спортшколы «Олимп» в начале следующего года. Об этом стало известно на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Федерации воздушно-силовой атлетики России Павлом Смоляковым, на которой были детально рассмотрены возможности развития этого вида спорта. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Здесь дети смогут бесплатно заниматься спортом, постепенно улучшая свои навыки и мастерство.

Для занятий уже закуплено необходимое оборудование. На первом этапе будут сформированы две группы по 25 начинающих спортсменов. Если желающих будет больше, откроются дополнительные группы.

Напомним, что с декабря 2018 года в России воздушно-силовая атлетика официально признана видом спорта. Это неолимпийская дисциплина, которая сочетает в себе элементы воркаута и паркура. Летом текущего года паркур был официально признан спортивной дисциплиной в рамках воздушно-силовой атлетики.

Ранее сообщалось, что в Псковской области впервые на официальном уровне пройдут региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут» в 2025 году.