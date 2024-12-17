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Прокурор Псковского района утвердил обвинительное заключение петербурженке, спровоцировавшей смертельное ДТП

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 47-летней жительницы Санкт-Петербурга, спровоцировавшей ДТП, в котором погибла жительница Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Установлено, что 4 июля текущего года на автотрассе Псков – Гдов женщина спровоцировала ДТП. Она, управляя автомобилем, нарушила требования пунктов 10.1 и 9.10 ПДД: не соблюдая дистанцию, совершила столкновение с автомобилем, который находился под управлением псковича.

В результате ДТП пассажирка – супруга потерпевшего – скончалась на месте.

Санкция статьи 264 части 3 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

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