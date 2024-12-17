В прокуратуре Псковской области обсудили вопросы обеспечения законности в сфере ценообразования

23:47, 17 декабря 2024, ПАИ

В прокуратуре Псковской области провели рабочую встречу под председательством первого заместителя прокурора Псковской области Константина Мозерова по вопросам обеспечения законности в сфере ценообразования. В ходе мероприятия обсуждены вопросы доступности для населения социально значимой продовольственной продукции, в том числе в связи с традиционным ростом спроса в преддверии наступающих новогодних праздников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В обсуждении участвовали руководители УФАС России по Псковской области, территориального органа Росстата по Псковской области, комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, а также представители торговых организаций.