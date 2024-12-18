Две фуры съехали в кювет в Псковском районе
В Псковском районе, на 258-м километре трассы Р-23 между Стругокрасненским и Псковским районами, две фуры съехали в кювет. По предварительным данным, это произошло в ходе буксировки, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от медпомощи отказались.
На месте работали бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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