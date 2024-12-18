Две фуры съехали в кювет в Псковском районе

00:19, 18 декабря 2024, ПАИ

В Псковском районе, на 258-м километре трассы Р-23 между Стругокрасненским и Псковским районами, две фуры съехали в кювет. По предварительным данным, это произошло в ходе буксировки, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работали бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.