Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День работников органов ЗАГС отмечают в России

Профессиональный праздник работников органов ЗАГС отмечается 18 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

История этих учреждений началась 18 декабря 1917 года, когда был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Согласно ему, юридические последствия актов гражданского состояния признавались только в случае их регистрации в государственных органах.

Этот документ стал первым законодательным актом советской республики в области семейного права, который установил принципы добровольности брака и равноправия супругов, а также равенство прав детей, независимо от того, родились ли они в браке или вне его.

С тех пор каждый сотрудник ЗАГСа вносит свой вклад в создание правового государства и защиту прав и законных интересов граждан. В настоящее время семейные отношения в России регулируются Семейным кодексом России.

В 2018 году произошли значительные изменения в работе органов ЗАГС: с 1 октября начала функционировать Федеральная информационная система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», объединившая все российские ЗАГСы в единую информационную сеть.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 декабря 2024

Как жители Локнянского округа помогают участникам СВО, рассказал Иван Белугин
18 декабря 2024

Работа по очистке улиц от снега в Пскове продолжалась всю ночь – Борис Елкин
17 декабря 2024

В прокуратуре Псковской области обсудили вопросы обеспечения законности в сфере ценообразования
17 декабря 2024

Итоги работы центра «Мой бизнес» подвели в Пскове
17 декабря 2024

Первое отделение воздушно-силовой атлетики начнёт работать в Псковской области
17 декабря 2024

Региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут» пройдут в Псковской области в 2025 году
17 декабря 2024

Жители Овсища украсили ёлку самодельными игрушками
17 декабря 2024

«Движение первых» в Псковской области объединяет более 18 тысяч наставников и учащихся

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...