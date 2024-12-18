День работников органов ЗАГС отмечают в России

07:10, 18 декабря 2024, ПАИ

Профессиональный праздник работников органов ЗАГС отмечается 18 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

История этих учреждений началась 18 декабря 1917 года, когда был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Согласно ему, юридические последствия актов гражданского состояния признавались только в случае их регистрации в государственных органах.

Этот документ стал первым законодательным актом советской республики в области семейного права, который установил принципы добровольности брака и равноправия супругов, а также равенство прав детей, независимо от того, родились ли они в браке или вне его.

С тех пор каждый сотрудник ЗАГСа вносит свой вклад в создание правового государства и защиту прав и законных интересов граждан. В настоящее время семейные отношения в России регулируются Семейным кодексом России.

В 2018 году произошли значительные изменения в работе органов ЗАГС: с 1 октября начала функционировать Федеральная информационная система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», объединившая все российские ЗАГСы в единую информационную сеть.