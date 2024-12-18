Работа по очистке улиц от снега в Пскове продолжалась всю ночь – Борис Елкин
Оперативно приступить к вывозу снега поручил коммунальным службам глава Пскова Борис Елкин. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
«В ночную смену на уборку вышли погрузчики и самосвалы. Параллельно проводилась обработка тротуаров, чтобы предотвратить образование наледи, и патрулирование участков дорог, подверженных подмерзанию», – отметил Борис Елкин.
По его словам, работа по очистке и обработке путей движения пешеходов и автомобилей продолжалась всю ночь и сейчас не прекращается.
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