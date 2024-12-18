Кому нельзя есть мандарины, рассказала диетолог

07:57, 18 декабря 2024, ПАИ

Мандарины не рекомендуется есть детям раннего возраста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

Кроме того, она отметила, что цитрусовые, включая мандарины, следует ограничивать в рационе людей, склонных к аллергическим реакциям, а также беременных женщин. В случае наличия аллергии на цитрусовые эти фрукты полностью исключаются из питания. Употребление мандаринов детьми раннего возраста может вызвать серьезные аллергические реакции, даже в небольших количествах, добавила Антонина Стародубова.

Она подчеркнула, что благодаря высокому содержанию фруктовых кислот цитрусовые оказывают мягкое стимулирующее действие на органы желудочно-кишечного тракта. Однако в период обострения заболеваний ЖКТ их употребление не рекомендуется.

Диетолог также пояснила, что людям с хроническими заболеваниями следует консультироваться с врачом по вопросам питания и выбора продуктов.