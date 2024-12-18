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Общество

Стало известно, готовы ли маркетплейсы в России к новогодним праздникам

Российские маркетплейсы готовы к увеличению спроса на товары в преддверии Нового года. Перебоев в их работе не ожидается, пишет ТАСС со ссылкой на компании.

В частности, «Яндекс Маркет» заранее подготовился к высокому сезону, который традиционно сопровождается увеличением нагрузки на курьеров и пункты выдачи заказов. Однако в компании уверены, что никаких сбоев в их работе не будет.

Ozon также активно готовился к новогодним праздникам, отметили в компании. За прошедший год организация расширила сеть пунктов выдачи, охватывающую 130 миллионов россиян, включая жителей малых городов. Кроме того, Ozon работал над оптимизацией маршрутов для того, чтобы обеспечить своевременную доставку в декабре. Компания также увеличила свои складские мощности и оптимизировала логистику для того, чтобы справиться с возросшим объёмом заказов.

Wildberries же также подготовила свои объекты к предстоящим распродажам и праздникам. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили о расширении площадей некоторых объектов и увеличении мест хранения. Благодаря модернизации складской инфраструктуры Wildberries смогла увеличить объёмы приемки товаров на складах на 40 % за квартал. В октябре Wildberries запустила бесплатную приемку новогодних и зимних сезонных товаров на своих складах, охватывающую более 130 подкатегорий.

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