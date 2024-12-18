Мнимые правоохранители ввели жителей Псковской области в заблуждение

09:21, 18 декабря 2024, ПАИ

Около четырех миллионов рублей лишились некоторые жители региона после телефонного общения с неизвестными махинаторами, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям Пскова, Великих Лук, Порхова и Печор звонили неизвестные лица. Они представлялись правоохранителями, а также сотрудниками других организаций. И путем разнообразных ухищрений под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств завладели сбережениями доверчивых людей.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых пользователей Сети при осуществлении ими на одном из популярных сайтов операций купли-продажи товаров, в частности фрезерного станка и мотобуксировщика. А другие аферисты, взломав аккаунты граждан, под видом знакомых и родственников прибрали к рукам их деньги.

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности около четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения аферистов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях.