Задержаны подозреваемые по делу о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

09:29, 18 декабря 2024, ПАИ

В деле о теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник, появились первые подозреваемые. По данным источников «Коммерсанта», это двое мужчин, они задержаны.

След подозреваемых взяли с места преступления, камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин. Организаторы теракта вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ, сообщил источник издания.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли 17 декабря в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. По версии следствия, взрывчатка была заложена в стоящий рядом с домом электросамокат.