Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанка участвует во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука

Великолучанка Александра Савенкова принимает участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука памяти заслуженного тренера России Льва Устинова-Иванова. Турнир проходит в Рыбинске Ярославской области с 18 по 22 декабря, сообщается на ресурсах Российской федерации стрельбы из лука.

Великолучанка участвует во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

Всего в соревнованиях участвуют 326 спортсменов из 15 регионов страны. Александра Савенкова соревнуется в женском блочном луке, где за победу борются 29 спортсменок.

Сегодня, 18 декабря, состоится парад открытия турнира, а также пройдут первые квалификационные раунды.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 декабря 2024

Пскович стал победителем Школьной киберспортивной лиги по «Миру танков»
18 декабря 2024

Великолучанка участвует во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука
17 декабря 2024

Первое отделение воздушно-силовой атлетики начнёт работать в Псковской области
17 декабря 2024

Региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут» пройдут в Псковской области в 2025 году
17 декабря 2024

Комплексную работу по организации полного цикла подготовки спортсменов сможет проводить Федерация воздушно-силовой атлетики в Псковской области
17 декабря 2024

Галина Овсова – о воздушно-силовой атлетике в Псковской области: Взяли курс на развитие официального вида спорта
17 декабря 2024

Руководитель Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики: В Псковской области очень заинтересованы нашим направлением
17 декабря 2024

Вице-президент Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики: Мы ожидаем, что в 2025 году у Псковской области появится первая сборная

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...