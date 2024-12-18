Великолучанка участвует во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука

10:04, 18 декабря 2024, ПАИ

Великолучанка Александра Савенкова принимает участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука памяти заслуженного тренера России Льва Устинова-Иванова. Турнир проходит в Рыбинске Ярославской области с 18 по 22 декабря, сообщается на ресурсах Российской федерации стрельбы из лука.

Всего в соревнованиях участвуют 326 спортсменов из 15 регионов страны. Александра Савенкова соревнуется в женском блочном луке, где за победу борются 29 спортсменок.

Сегодня, 18 декабря, состоится парад открытия турнира, а также пройдут первые квалификационные раунды.

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