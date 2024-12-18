Часть улицы Олега Кошевого будет закрыта в Пскове до 19 декабря

10:41, 18 декабря 2024, ПАИ

Одна полоса для движения транспорта на улице Олега Кошевого в районе здания № 34а при движении от улицы Ипподромной в сторону улицы Белинского будет закрыта до 19 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Полоса закрыта для движения в связи с проведением дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.