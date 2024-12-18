Часть улицы Олега Кошевого будет закрыта в Пскове до 19 декабря
Одна полоса для движения транспорта на улице Олега Кошевого в районе здания № 34а при движении от улицы Ипподромной в сторону улицы Белинского будет закрыта до 19 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
Полоса закрыта для движения в связи с проведением дорожных работ.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Комментарии: 0 Обсудить >>>