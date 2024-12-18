Гол псковского вратаря через всё поле номинирован на звание самого красивого в 2024 году

10:52, 18 декабря 2024, ПАИ

Гол псковского вратаря Ивана Полонского номинирован на звание самого красивого мяча, забитого в любительских лигах России в 2024 году. Голосование проводит отдел взрослого массового футбола РФС. Оно проводится в группе «Массовый футбол России» в соцсети «ВКонтакте».

На предварительном этапе состоится серия опросов, по итогам которых по два победителя выйдут в финал. Голосование, в котором участвует псковский вратарь, продлится до 19 декабря 10:00. Помимо него, в группу номинантов попали участники из Москвы, Твери, Тамбова, Пензы, Санкт-Петербурга, а также Югры и Кабардино-Балкарии.

Иван Полонский забил мяч ударом от ворот до ворот через всё поле в матче Псковской футбольной лиги 8x8.

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