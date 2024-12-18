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Общество

21 случай кори зафиксирован в Псковской области в этом году

21 случай кори зафиксирован в Псковской области в этом году, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Сейчас ни одного очага заболевания в регионе нет. Все случаи находились под контролем специалистов.

Корь – это высокозаразное вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой и сыпью. Может привести к осложнениям и даже летальному исходу. Одним из основных направлений борьбы с корью остается вакцинация.

Фото: ПАИ

Прививать от кори можно:

- Детей от 1 года до 17 лет включительно, которые не болели корью, непривитых или привитых однократно, а также тех, кто не имеет сведений о сделанных прививках.

- Взрослых от 18 до 35 лет включительно, неболевших, непривитых или привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори.

- Взрослых от 36 до 55 лет включительно, относящихся к группам риска, среди которых сотрудники медицинских организаций, учителя и преподаватели, работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, а также те, кто работает вахтовым методом, и сотрудники органов в пунктах пропуска через государственную границу России.

- Людей, которые контактировали с больными и ранее не болели, непривитых или привитых однократно, а также тех, кто не имеет сведений о сделанных прививках.

Противопоказания – беременность, рецидив хронического заболевания, наличие действующего инфекционного или иного заболевания. Для вакцинации от кори необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

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