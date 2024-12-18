Псковичам напомнили о важности заключения договоров на техобслуживание газового оборудования

11:07, 18 декабря 2024, ПАИ

«Газпром межрегионгаз Псков» обращает внимание потребителей газа на важность заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования.

Согласно действующему законодательству России, каждый потребитель газа обязан иметь договор на техническое обслуживание газового оборудования.

«Если в вашей квартире или частном доме установлено бытовое газоиспользующее оборудование, то необходимо заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Отсутствие договора может стать причиной приостановления газоснабжения», – подчеркнули в компании.

Специалисты газовых компаний проводят регулярные проверки состояния газовых плит, котлов, водонагревателей и другого оборудования, выявляя возможные неисправности и предотвращая аварийные ситуации. Это обеспечивает безопасность и надёжность поставок газа и предотвращает возможные аварийные ситуации.

Регулярное техническое обслуживание газового оборудования – это не просто рекомендация, а жизненно необходимая мера для обеспечения безопасности потребителей газа и сохранности их имущества, подчеркнули специалисты.

«Призываем всех абонентов обратить внимание на необходимость заключения договоров на техническое обслуживание газовых приборов и пройти проверку. Это позволит не только соблюсти требования безопасности, но и гарантировать долгосрочную и безопасную эксплуатацию газового оборудования», – отметили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

В Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрены штрафы для граждан в размере одной-двух тысяч рублей, для должностных лиц – 5–20 тысяч рублей, для юридических лиц – 40–100 тысяч рублей.

«Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газа в быту. Обеспечивайте допуск газовиков в домовладения к проверке газового оборудования! Не подвергайте опасности себя и своих соседей!» – призывают псковичей.

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