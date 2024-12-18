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Общество

Псковичам напомнили о важности заключения договоров на техобслуживание газового оборудования

«Газпром межрегионгаз Псков» обращает внимание потребителей газа на важность заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования.

Фото: ПАИ

Согласно действующему законодательству России, каждый потребитель газа обязан иметь договор на техническое обслуживание газового оборудования.

«Если в вашей квартире или частном доме установлено бытовое газоиспользующее оборудование, то необходимо заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Отсутствие договора может стать причиной приостановления газоснабжения», – подчеркнули в компании.

Специалисты газовых компаний проводят регулярные проверки состояния газовых плит, котлов, водонагревателей и другого оборудования, выявляя возможные неисправности и предотвращая аварийные ситуации. Это обеспечивает безопасность и надёжность поставок газа и предотвращает возможные аварийные ситуации.

Регулярное техническое обслуживание газового оборудования – это не просто рекомендация, а жизненно необходимая мера для обеспечения безопасности потребителей газа и сохранности их имущества, подчеркнули специалисты.

«Призываем всех абонентов обратить внимание на необходимость заключения договоров на техническое обслуживание газовых приборов и пройти проверку. Это позволит не только соблюсти требования безопасности, но и гарантировать долгосрочную и безопасную эксплуатацию газового оборудования», – отметили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

В Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрены штрафы для граждан в размере одной-двух тысяч рублей, для должностных лиц – 5–20 тысяч рублей, для юридических лиц – 40–100 тысяч рублей.

«Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газа в быту. Обеспечивайте допуск газовиков в домовладения к проверке газового оборудования! Не подвергайте опасности себя и своих соседей!» – призывают псковичей.

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