Открытое первенство по лыжным гонкам пройдёт в Стругокрасненском округе
Открытое первенство Стругокрасненского муниципального округа по лыжным гонкам пройдёт на лыжной трассе спортшколы Струг Красных 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.
Спортсмены разыграют награды соревнований в девяти возрастных группах на дистанциях один, два, пять и десять километров. Победителей и призёров в каждой категории наградят медалями и грамотами.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 20 декабря.
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