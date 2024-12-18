Открытое первенство по лыжным гонкам пройдёт в Стругокрасненском округе

12:22, 18 декабря 2024, ПАИ

Открытое первенство Стругокрасненского муниципального округа по лыжным гонкам пройдёт на лыжной трассе спортшколы Струг Красных 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Спортсмены разыграют награды соревнований в девяти возрастных группах на дистанциях один, два, пять и десять километров. Победителей и призёров в каждой категории наградят медалями и грамотами.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 20 декабря.

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