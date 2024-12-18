Почти 17 тысяч пятёрок заработали участники акции «Губернаторский дневник» в первом триместре

12:52, 18 декабря 2024, ПАИ

16 711 пятёрок заработали школьники – участники акции «Губернаторский дневник» за три осенних месяца.

Заявки прислали 140 школьников практически из всех районов Псковской области, за исключением Палкинского и Новоржевского районов.

В акции приняли участие 92 школьника из младших классов.

Победителем среди 2–4-х классов стал третьеклассник Андрей Чернецов из средней общеобразовательной школы № 9 Великих Лук. Его результат – 344 пятёрки.

37 ребят из среднего звена прислали бланки с отличными оценками. Среди 5–7-х классов победитель акции – пятиклассница Анна Фадеева из Красногородской средней школы – 203 пятёрки.

Среди старшеклассников, учащихся 8–11-х классов, за первенство боролись 11 школьников. Победительницей стала восьмиклассница Лия Сыропятова из Писковской средней общеобразовательной школы. В её зачёте 204 пятёрки.

Отметим, что школьники из Великих Лук и Великолукского района прислали 53 анкеты.

Все победители первого триместра станут участниками встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая традиционно проходит в мае.

Второй год партнёром акции «Губернаторский дневник» выступает «Альфа-банк». В современном мире, где финансовая грамотность и совместное планирование бюджета становятся всё более актуальными, «Альфа-банк» предлагает уникальное решение – дебетовую семейную карту. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет сделать свои финансы более прозрачными и удобными для всей семьи.

Карту можно заказать для каждого члена семьи и создать совместный счёт для всех трат. Это значит, что деньги будут доступны для тех, кто вам дорог, и вы сможете легко контролировать расходы.

С помощью дебетовой семейной карты можно совершать покупки из общего семейного бюджета, тратить и копить вместе, следить за расходами всей семьи и планировать общий бюджет. И всё это – абсолютно бесплатно. «Альфа-банк» предлагает не только карту, но и бесплатную доставку, а также обслуживание счёта. Доступ к общему счёту возможен как в мобильном приложении, так и в «Альфа-онлайн», что делает управление финансами ещё более удобным.

Счёт может быть как общим для всех, так и отдельным для каждого члена семьи. Вы можете подключить к совместному счёту любого человека, даже если он не является клиентом банка. Это отличное решение для супругов, детей, а также для няни, водителя или личного помощника.

«Семейная карта – это не просто удобный инструмент для управления финансами, это возможность объединить усилия всей семьи в планировании бюджета. Мы стремимся сделать финансовые процессы более доступными и понятными для наших клиентов, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно, – на своих близких», – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» Ирина Баранова.

С дебетовой семейной «Альфа-картой» финансы будут под контролем, а совместные траты – простыми и удобными. Закажите свою карту уже сегодня и начните новую главу в управлении семейным бюджетом.

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Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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